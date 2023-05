Belén Esteban ha querido dar su opinión sobre el regreso de Jesulín de Ubrique a televisión. El torero parece que tiene ganas de volver a la pequeña pantalla. Tras varios años alejado de las cámaras, ahora vuelve por todo lo alto. Todo comenzó con su participación en la segunda edición de 'El Desafío', aunque ahí su vida personal quedó en un segundo plano, salvo la visita de su mujer, María José Campanario, que consiguió emocionar a Jesulín. No se habló nada más allá que de su participación en el programa.

Algo totalmente distinto a lo que pasará en la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya', donde Jesulín no solo hará un repaso a su vida profesional sino que también hablará de su vida personal junto al presentador Bertín Osborne.

Los medios no han podido evitar preguntarle a Belén Esteban sobre el regreso de su ex al mundo televisivo y 'Socialité' se ha hecho eco de su respuesta, ella no ha dudado ni un segundo en dar su más sincera opinión al respecto.

"¿Ha dado una entrevista a Bertín? Yo estoy súper contenta de que la gente trabaje, súper contenta y más si tienes los hijos que tienes porque claro hay que mantener a todos los hijos, pero mantenerlos a todos por igual", así reaccionaba Belén a la polémica noticia.

Carlos Lopez ALvarez

Su pullita a Jesulín de Ubrique

La colaboradora de 'Sálvame' ha explicado que no quería hablar más de él: ‘"Lo que más quiero no quiere y lo hago por ella, él no sabe la suerte que tiene de que no lo haga". Belén ha querido acabar con la conversación, pero no ha podido evitar lanzarle un dardo a Jesulín: "Ahora me pondrán verde, pero ¿Sabes qué? Que me da exactamente igual porque yo tengo lo más grande de mi vida y de eso disfruto yo y bien orgullosa que estoy".

Por otra parte, Jesulín de Ubrique, se ha convertido en el fichaje estrella de 'MasterChef Celebrity 8'. "Me da exactamente igual. Sólo me importa lo que es mío. Él ya estará bien asesorado", respondió sobre el fichaje del torero por el talent culinario.

Sí ha sido llamativa su reacción al conocer que Jesulín es el primer invitado de la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya', el programa de Bertín Osborne. No estaba al tanto pero afirmó que se alegraba mucho. "Todo lo que sea para bien, me alegra", sentenció hace unos días.