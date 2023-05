This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Menudo REPASO le ha pegado Belén a Jesulín 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 #yoveosálvame pic.twitter.com/aqDwUIzHFT — ADOROMIVIDA (@DIOSAPELITOZ) May 2, 2023

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Menudo REPASO le ha pegado Belén a Jesulín 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 #yoveosálvame pic.twitter.com/aqDwUIzHFT — ADOROMIVIDA (@DIOSAPELITOZ) May 2, 2023

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

ha querido dar su opinión sobre el regreso de Jesulín de Ubrique a televisión. Tras varios años alejado de las cámaras, el torero ahora vuelve por todo lo alto. Lo hará en 'Mi casa es la tuya' con Bertín Osborne. La colaboradora de 'Sálvame' se ha ido calentando poco a poco y aunque ya había mostrado que le parecía bien para que tuviese unos ingresos extras. Finalmente ha explotado.Aunque Belén tiene terminantemente prohibido hablar de su hija.. Con lágrimas en los ojos, Belén ha mirado a cámara y ha comenzado agradeciendo a todas las personas que han estado a su lado criando a la primogénita del torero. Y ha dejado claro quey no su padre biológico, Jesulín, que n"Tengo que agradecer a varias personas en mi vida. Mi padre, que ya no está que era su ojito derecho. A ti mamá, a mi hermano Cuco y Juan, a mis cuñadas Sandra y Alma. Pero sobre todo¿Por que sabes qué? Que él tiene su familia y nosotros tenemos la nuestra. Somos tre", ha dicho la colaboradora de televisión, totalmente rota por la emoción.Unas palabras que esperen que no le pasen factura con su hija, a la que un juez ha dado el anonimato y razón por la que"Si ella me dejará hablar, madre mía. Haría más audiencia que 'Tu cara me suena. Pero ese día no va a llegar porque ella no quiere.. No sabe nada de ella", finalizaba Belén que está muy orgullosa de su hija. "Conmigo no tienes ninguna conversación pendiente, pero con tu hija, la lleva cinco años esperando", ha zanjado Esteban.