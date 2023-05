Se ha vuelto a liar en 'Supervivientes' y los protagonistas de la pelea esta vez han sido. El joven, tras una larga jornada de pesca, llevó a la orilla un centollo para compartirlo con sus compañeros pero lo que parecía un buen gesto se complicaba. Bosco le confesaba a su compañero Diego quellegando a favorecer a quién él decidió. La hija de Raquel Bollo se enteró de esta triquiñuela y terminaba estallando contra el concursante. "Yo el centollo si no lo ven estos cuatro no me importaría", eran las palabras exactas que le dijo Bosco a Diego. Tanto Diego, como Raquel Arias como Ginés estaban de acuerdo en repartirse en centollo entre ellos, por lo que Ginés apartó gran parte del centollo y aconsejó a Bosco en que les llevase a sus compañeros lo que quedaba de centollo para que vieran que el total era poco.

Así lo hacía Bosco, que le comentaba a Alma Bollo y a Manuel Cortés que iba a meter esa parte del cangrejo en la cazuela para dar sabor al caldo. "¿Pero por qué no al caldo del de todos?", se cuestionaba Alma. "¿Para qué vienes a ofrecerme un centollo a decirme que te lo vas a echar en tu caldo?", se quejó después en confianza con Jonan Wiergo.

Alma Bollo, muy indignada, se acercaba al grupo contrario para revisar que no estaban haciendo trampa con el cangrejo y al ver que sus acciones no eran correctas, estallaba: "¡Se va acercando la final! Se os está viendo el plumero", les decía. Tras la bronca, Alma, Adara, Asraf, Manuel y Jonan comieron en primer lugar; y después llegó el festín que tenían reservado Bosco, Ginés, Diego y Raquel Arias.