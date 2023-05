Antena 3

Sonsoles Ónega no ha podido reprimir las lágrimas al escuchar el testimonio de Albert Espinosa. Esta noche a las 22:30h se estrena en, un formato creado por el escritor Albert Espinosa que nos llevará a conocer la infancia de seis rostros habituales de nuestra televisión mientras recorren el camino que tanto hicieron cuando eran niños: el del colegio a casa. Esta tarde el escritor acudía al plató de 'Y ahora Sonsoles' para promocionar este nuevo proyecto y la presentadora no ha podido evitar emocionarse al escuchar de dónde surgió la idea.'El camino a casa' se ha creado a partir de una experiencia personal de Albert. A los 14 años al escritor le detectaron un cáncer y perdió una pierna, un pulmón y parte de su hígado. Fueron unos años muy complicados para él pero gracias al optimismo ha sabido llevarlo. "Siempre digo que no perdí una pierna, sino que gané un muñón", y es que, según ha dicho, la vida es convertir pérdidas en ganancias, una historia que ha emocionado a Sonsoles Ónega."Cuando estoy cómodo en un sitio me quito la pierna", decía el invitado. La presentadora se sentía muy orgullosa de que justo en su programa se abriera tanto y sus lágrimas lo decían todo. "Me encanta mirar el grosor de las lágrimas de la gente y el tuyo es precioso. El niño más inteligente del hospital murió con 11 años y él siempre me dijo que quería hacer el camino a casa y yo me quede con esta idea. Cuando él murió quería que lo incinerasen y nos regalaran a cada uno, unos relojes de arena, que en vez de arena tuvieran sus cenizas,. Y este programa lo hice en honor a él. Le hubiera hecho mucha ilusión verte así", explicaba el invitada dejando a Sonsoles sin palabras.