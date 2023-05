Patricia Pardo ha sido víctima de una estafa. Aunque la presentadora está acostumbrada a tratar temas de este tipo en televisión, no cayó en que había sido engañada hasta que no empezó a atar cabos y contó lo que le había sucedido a sus compañeros de plató. En ese momento, descubrió que ella no había sido la única timada por esa persona y que colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' como Alejandro Requeijo y Dani Montero, y compañeros de Mediaset, como Íker Jiménez, habían vivido la misma situación. Un timo distinto al que sufrió Joaquín Prat hace unos meses.

La presentadora ha contado el 'modus operandi' del estafador. Se acerca al famoso y se presenta como un antiguo cámara de los programas en los que trabajan, les cuenta su trágica vida y él no tiene dinero ni para cenar esta noche. "Me abordó por la calle, me dio vergüenza porque no lo reconocía. Te cuenta una historia tan drámatica que yo, que soy de lagrima fácil, casi me pongo a llorar con el señor. Me dijo que su hija que estaba estudiando una ingeniería, que era una alumna brillante, la atropellan a la salida de la universidad, que está tetrapléjica y que se ha quedado sin trabajo", ha explicado Patricia.

Pardo ha desvelado que le contó unos detalles que no sabes sino has trabajado en televisión o tienes algún familiar que trabaje en medios. "Me cuenta las circunstanias particulares de su despedido, que son de personas que tiene que conocer muy bien el entramado administrativo de las productores. Os implica a Joaquín Prat y a ti, Ana Rosa, y me dice que hicistéis todo lo posible por traerle como cámara a plató y que está en el paro pero que va a trabajar en otra cadena", ha añadido Patricia.

Captura TV

La presentadora ha confesado que nunca lleva dinero en metálico, pero que le conmovió tanto que le propuso hacerle un Bizum y fue la reacción del hombre lo que le hizo sospechar que algo raro pasaba. "En ese momento me dice que no tiene teléfono porque lo ha tenido que vender, se va. Es entonces cuando me doy cuenta de que algo no marcha bien porque tú no ofreces un Bizum de 100 € a alguien que no tiene dinero para comer y de pronto se aleja. Eso es que algo quiere ocultar", comentó.

Capturas TV

Al hablarlo con Dani Montero y Alejandro Requijo descubrió que a ellos también les había pasado. El segundo ha públicado un artículo con su caso y ha revelado que estos días son muchos los compañeros de profesión que se han puesto en contacto con él para decirle que también han sido víctimas del misterioso cámara. Al periodista lo que más le preocupa es el modo de operar del hombre, que llevaría años comentiendo este timo. "No es peligroso pero... ¿es alguien que tiene el discurso preparado por si acaso o es alguien que tiene controlado las zonas por las que vas?", se ha cuestionado. Tan estudiado tiene el relato que Requeijo ha añadido: "Llevaba 20 euros y se lo dí, pero creo que si hubiese llevado más también se lo hubiese dado. Prefiero que sea un timo a que sea verdad todo lo que contó". A lo que Patricia Pardo ha dicho que opinaba lo mismo.

Ana Rosa Quintana ha salido en defensa de sus chicos: "En un timo podemos caer culaquiera. Eso le pasa a las mejores personas".