Carmen Borrego se ha sincerado sobre el estado de salud de su madre este martes 9 de mayo en 'Sálvame'. El delicado estado de salud de María Teresa Campos es la máxima preocupación de sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, y todos los que han compartido plató con la presentadora están preocupados. Tanto Terelu como Carmen Borrego felicitaban a la veterana presentadora por el 'Día de la madre' en sus redes y se podía notar que pasaban este día con el corazón en un puño.

La colaboradora se abría en canal con sus compañeros y actualizaba con detalle cómo se encuentra su madre. "Está siendo un año duro, más por lo de mi madre que por lo de mi hijo, porque esto al final, tarde o temprano, se solucionará. Tenemos la suerte de que mi madre esté con nosotras y que todavía nos conoce. Ahora mismo la tenemos y nos conoce. Ahora mismo es nuestra prioridad, que esté bien y tranquila, feliz no, porque ya no está feliz", comenzaba diciendo conteniéndose las ganas de llorar.

Telecinco

Los compañeros de 'Sálvame' escuchaban atentamente a la colaboradora y era Jorge Javier el que hacía de portavoz mostrando su preocupación por María Teresa. "Nos sentimos muy apoyados por nuestros compañeros de ‘Sálvame’. Nos sentimos muy apoyadas también por la dirección y la cúpula de ‘Sálvame’, porque ha entendido que no se puede hablar de ella (...) Llegará un momento que no nos conocerá. No tiene una enfermedad rara, pero no hay que avergonzarse", continuaba diciendo la colaboradora.

Había un momento del programa en el que Borrego no ha sido capaz de aguantarse las lágrimas. "Todo ha ido muy rápido y es una pena. Ha sido una mujer muy querida. Saber que cuando tienes un problema y no puedes llamar a tu madre, es jodido. Ella siempre ha estado, pero ahora está de otra manera".