'Sálvame' tiene un final tras 14 años de emisión y Ana Rosa Quintana pretende coger las riendas de las tardes. La presentadora ocupará este espacio y es mucha la expectación que se tiene ante este cambio tan importante. "A partir de septiembre haré mudanza a las tardes pero no os hagáis ilusiones porque no dejaré la mañana. Por lo menos hasta las elecciones estaré en la mesa política. Dios reparta suerte", decía Ana Rosa en pleno directo en su programa. ¿Hay rivalidad entre Jorge Javier y la presentadora ahora que 'Sálvame' se acaba?

Ana Rosa se convertía en la invitada del podcast 'Poco se habla', editado por Briten y Xuso Jones. Esta intervención se emitía después de que se conociera la cancelación de 'Sálvame' y de que la presentadora se haría con ese espacio. En concreto Ana Rosa ofreció esta entrevista el 15 de febrero pero hasta este martes 8 de mayo no se ha emitido y se puede apreciar que, en esos momentos, la presentadora no sabía de los cambios que iba a hacer 'Mediaset'. A pesar de no saber nada de lo que se estaba cociendo, Quintana no tenía pelos en la lengua al hablar sobre su compañero Jorge Javier Vázquez.

Captura Youtube

"Creo que soy una de sus descubridoras. Rosa Villacastín, luego yo, y luego empezó con 'Sabor a ti'. Me parece que es brillante. Es un tipo estupendo con el que ideológicamente no comparto nada pero nos queremos. Cuando él ha tenido problemas, yo lo he llamado; cuando yo he estado enferma, él me ha llamado", pero zanjaba el tema asegurando que "es verdad que estamos muy lejos".