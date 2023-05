Pocholo Martínez-Bordiú ya está en Supervivientes. Después de anunciar que él será la siguiente visita a la isla de Honduras para su sobrino, Bosco, el ex concursante de Hotel Glam ha visitado el plató. Y lo hacía con las manos llenas: "Es una mochila para Bosco, que se la he hecho para su cumpleaños personalizada con su 'Boscolitos' para él", y es que celebraba su cumpleaños el pasado jueves, 25 añitos, soplando las velas en la propia Palapa. "Si me dejan se la daré en la isla", anunciaba Pocholo a lo que Marta Peñate le apuntaba que aprovechara para meterle comida. "¡No está permitido!", respondía Pocholo divertido.

Aprovechando su presencia en el plató, Carlos Sobera le ha preguntado cómo está viendo a Bosco, quien ha sido protagonista de varias polémicas por su vena aventurera, lo que le ha llevado a tener un incidente con el machete e ir al límite en varias ocasiones siendo castigado por ello. Un espíritu aventurero que sin duda heredó de su tío.

Telecinco

"Le veo fenomenal, ha ido de menos a más. Es la primera vez que hace algo de televisión y le cuesta arrancar el ritmo", ha explicado el ex concursante. "En mi opinión lo está haciendo muy bien y debería hacer menos de recadero y hacer más a su bola. Es el único hombre que yo he visto que le ponen en un palo en mitad del mar y se ríe", ha añadido.

En este sentido, Pocholo ha señalado que siempre ha puesto la nota de humor a sus compañeros queriendo ir a su bola por completo: "para ser un reality tan especial, lo bueno es hacer una huella divertida". Eso sí, en su camino no está dejando mucha huella en los conflictos de sus compañeros puesto que muchos le critican que esté siempre entre dos aguas y nunca se moje en los conflictos, algo que Pocholo le ha alabado: "El saber estar en medio es más difícil que el ponerse a luchar allá. El manejar toda esa olla de gente y estar en paz, consigo mismo, es un balance bueno", ha confesado. "Ha pensado muy bien lo que está haciendo", ha sentenciado.

Ataque contra Asraf

Por otra parte, Pocholo ha aprovechado para confesar su opinión sobre Asraf y es que el visitante en el plató aseguraba: "no me gusta la gente que crea una situación y después se hace de víctima". "Si tú creas un conflicto y luego vas de víctima, no es legal, y lo hace con todos", ha añadido, una opinión que Yaiza no ha dudado en aplaudir.