Bosco Martínez-Bordiu sufre un accidente en 'Supervivientes 2023' y necesita atención médica. El sobrino de Pocholo Martínez-Bordiú estaba preparando el kit de pesca para salir al mar cuando, al ir a cortar un hilo, el machete le ha jugado una mala pasada. "He visto una parte del hilo que no me gusta y he decidido cortarla y me he cortado el dedo", decía al equipo médico relatando que había escuchado un "crack" y pensó: "Me he cortado el dedo, qué pereza" decía sin perder la compostura ante el asombro de sus compañeros. "Estamos buscando el trozo de carne para que le cosan", le contaba Raquel Arias a Raquel Mosquera mientras Sergio Garrido -uno de los nominados de esta semana- busca parte del dedo de Bosco. Según le explicaba Bosco a Gema Aldón, que se ha acercado para ver lo que sucedía, le falta media uña y medio dedo.

"Esto es la maldición de Playa Royal. Desde que he llegado no he pasado ni un día bueno", le decía Sergio -quien se plantea abandonar el concurso tras sus achaques físicos- a los otros participantes. Además, le pedía ayuda a la hija de Ana María Aldón: "Gema ven a buscarlo, se ha cortado medio dedo." y acto seguido ella le respondía mientras daba vueltas por la playa: "¿Cómo voy a buscar eso chiquillo? ¡Si está vivo!", señalaba.

Telecinco

Por otro lado, Jonan Wiergo le ha descrito a sus compañero cómo ha visto a Bosco tras el accidente: "A mí me enseña eso y me muero, calificaba y añadía: "Le he visto y tenía el dedo dentro de la boca y todos los labios con sangre", expresaba. Además, Alma le preguntaba que cómo había podido llegar a cortarse la falange con el machete mientras desenredaba el hilo. Finalmente, Bosco aparecía con el dedo vendado junto a su compañera Raquel Arias y le restaba importancia a su accidente con el machete cantando la canción 'Don't Worry, Be Happy'. El sobrino de Pocholo demuestra que nada ni nadie puede acabar con sus ganas de 'Supervivientes'.