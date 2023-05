Ahora que 'Sálvame' tiene fecha para su fin,Este lunes podíamos ver cómo los colaboradores recibían ayuda para renovar sus curriculum y ahora vamos conociendo los planes que tienen en mente tras dejar el programa. Rafa Mora es uno de los perfiles, dentro del grupo de los rostros conocidos, que más problemas podría tener a la hora de buscar un nuevo hueco,El valenciano se mostraba muy tranquilo incluso explicaba los planes futuros que tiene para generar ingresos.

El colaborador ha asegurado que, a pesar de que le gusta mucho la televisión, no tiene ningún problema en trabajar de otra cosa. De hecho, el que fuera tronista de ‘Mujeres, Hombres y Viceversa’ empezó trabajando de policía portuario y ahora se dedicará al mundo de la noche: "A mí no me va a faltar el trabajo después de ‘Sálvame’. Trabajo en la discoteca La Reserva y este verano voy a hacer todos los domingos una fiesta en un beach club en Ibiza", informaba a sus compañeros.

Telecinco

"Vosotros, si os quedáis sin curro un tiempo, me llamáis. Tengo curro para todos de momento", decía Rafa Mora a sus compañeros en 'Sálvame Naranja Plus'. A parte de continuar estudiando, el valenciano parece que tiene muchos proyectos en mente: "Voy a hacer muchas cosas". ¿Se animará alguno de sus compañeros a trabajar con él en el mundo de la noche?