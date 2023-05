Este pasado fin de semana, Tamara Falcó celebraba su despedida de soltera y esta noche en 'El Hormiguero' ha contado muchos detalles de lo que pensábamos que había sido una "peculiar" despedida. Tal y como te contábamos en exclusiva en DIEZ MINUTOS, la Marquesa de Griñón disfrutó de un fin de semana en Portugal con sus amigas. Estas eligieron el fin de semana del 'Día de la madre' para llevar a la novia a un viaje muy especial a Fátima, lugar de peregrinación para los católicos. A pesar de que estaba lesionada con un esgince, Tamara Falcó parece que lo dio todo con sus amigas. "Fue idea de mis amigas porque decían que iba muy lenta", explicaba la futura novia sobre la foto en la que aparece en silla de ruedas. Más allá de visitar el monasterio de la Virgen de Fátima y rezar con Rosario en mano. Tamara ha disfrutado de una buena despedida de locura.

Parece que hubo tiempo para todo y la hija de Isabel Preysler calificaba su despedida como "un desmadre". A la colaboradora le organizaron por sorpresa una cena en un restaurante tematizado. "Llegó un tío vestido de novia y con la cara verde, me dio un ramo, se empezó a desnudar...", contaba sin pelos en la lengua la futura mujer de Íñigo Onieva.

Antena 3

¿De qué era la temática de la cena? "Era todo temática manicomio, todo muy raro. La comida estaba muy buena. Tomamos vinitos, copas...", contaba la marquesa dejando claro que nada le impidió darlo todo antes de dar el 'sí, quiero'. ¡Ni el esgince pudo con ella!

Parece que sus amigas tenían ganas de guasa, pero fue Tamara la que les paró los pies, y es que las organizadoras del viaje la querían disfrazar: "Como estaba un poco mal las pude convencer, me querían vestir de bacalao para esconderme de los paparazzis. Está en el chat que tenían, me lo han enseñado. Nadie me iba a dejar pasar así por el control de seguridad. A mi me daba igual si era cool o no, simplemente era incómodo".