Nacho Palau ha recuperado la sonrisa y la tranquilidad en su vida desde que nos confesó en EXCLUSIVA que está curado de su cáncer. El ex concursante de 'Supervivientes' pasó una época dura, no sólo por su enfermedad, sino también porque ha vivido el cáncer de su madre, y eso le provocó un gran bajón anímico. Sin embargo, ahora puede gritar que lo ha dejado atrás. Celebrando esa recuperación, ha cogido la vida por los cuernos y ha decidido que va a aportar su granito de arena contra esta enfermedad tan dura, y ni corto ni perezoso se ha lanzado a la calle como voluntario para recaudar fondos.



Ha sido junto a un equipo de la Asociación Española Contra el Cáncer con el que Nacho se ha sumado a esta iniciativa, y en plenas calles de Valencia, Nacho ha presumido de su cara más amable pidiendo dinero a los viandantes para esta buena causa. El proceso es muy sencillo: cada uno puede aportar lo poquito que esté en su mano con una donación puntual, y a cambio reciben una pegatina simbólica por el gesto. Además, también existe la posibilidad de unirse a la AECC como socio, en la que se puede aportar una cuota periódica, aunque desde su web informan que existen muchos medios: Bizum, Facebook, Instagram, SMS solidario... y también de forma offline a través de transferencias e ingresos en efectivo. Desde luego, cualquier ayuda es poca.

Nacho Palau

Con su lado más dicharachero, Nacho ha conseguido encandilar a mucha gente que paseaba por la zona, para lo que, sin duda, le habrá venido muy bien ser una cara conocida, y ha dejado prueba de ello en su cuenta de Instagram, como demuestra la foto superior. Además, ha celebrado lo bien que les ha ido: "¡¡Qué buena mañana!! Gracias a todos por vuestras colaboraciones", escribía en una foto con todo el equipo.

Palau no ha perdido la sonrisa a pesar de que en lo personal recientemente recibía otro varapalo: su ruptura con Cristian Villela, una separación que sorprendía a todos, pero que ambos creyeron necesaria por el desgaste de los últimos meses. Aún así, si algo bueno ha podido sacar de los meses tan oscuros que ha vivido es su reconciliación con Miguel Bosé, con el que sigue litigando en el Juzgado, pero cuya relación ha mejorado significativamente: "Con Miguel se ha arreglado todo, va a estar ahí, lo hemos hablado. Cuando salí de 'Supervivientes' y llegaron todas las noticias Miguel estuvo ahí, de las primeras personas. Hemos vivido muchísimos años", afirmó en el programa 'Déjate querer'.