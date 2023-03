Nacho Palau se ha pronunciado en sus redes tras recibir la mejor de las noticias. El ex de Miguel Bosé nos contaba en EXCLUSIVA cómo se encontraba tras recibir las últimas novedades sobre su cáncer de pulmón. El fin de su entrevista era ayudar a otros enfermos donando los beneficios de esta entrevista a la Asociación Española Contra el Cáncer, y es que cómo bien contaba: "está curado". Desde que salió de 'Supervivientes', la valenciano ha estado viviendo unos meses muy complicados por la enfermedad. Nacho se centró en sus tratamientos y se refugió con sus seres queridos, entre ellos uno de sus grandes apoyos ha sido su pareja Cristian Villela. Este miércoles 22 de marzo, el ex superviviente ha publicado un post en su cuenta de Instagram bien contento: "Que si que estoy curado!!!!!".

"Estoy muy feliz y agradecido por la tantas muestras de cariño. Poco a poco recuperando fuerzas y ganas de hacer miles de cosas. Un beso muy fuerte y os voy contando", escribía en el post con una foto actual de él con muy buen aspecto. Son muchos los comentarios dándole la enhorabuena, desde gente anónima como de sus compañeros de reality. "Vamos", le ponía Anabel Pantoja. "Ayyy Nacho que felicidad", le escribía Lara Álvarez. Todo están encantados con esta súper noticia.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Han sido meses muy duros para él y su familia pero ya ha pasado todo. Miguel Bosé también ha estado en todo momento pendiente de su ex pareja. "Nacho está estable, está bien", y es que el cantante aseguraba que tiene un contacto con él casi diario y la relación en bastante cordial, pese a todo el revuelo que hubo por el tema de las custodias de sus hijos. "Hablamos mucho y está bien, que es mucho. Es una alegría. Es un tipazo. Ha rehecho su vida. Su pareja es un súper tipo", aclaraba el artista.