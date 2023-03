Nacho Palau comparte la mejor noticia con DIEZ MINUTOS: está curado. El ex de Miguel Bosé abre su corazón EN EXCLUSIVA para nuestra revista y, en nuestro número de papel que ya está en el kiosco, nos ofrece su entrevista más emotiva en la que cuenta cómo está tras recibir las últimas novedades sobre su cáncer de pulmón. El artista ofrece esta exclusiva con un fin muy especial: ayudar a otros enfermos donando los beneficios de esta entrevista a la Asociación Española Contra el Cáncer. "Estoy curado" asegura para alegría de su familia y seres queridos. Han sido unos meses muy complicados para Nacho Palau como él mismo confesó en su primera entrevista tras su duro diagnóstico. "Un día reventé y dije que no podía más, me daba igual todo. Fue el peor día de estos meses" contó el finalista de 'Supervivientes 2022' además de dejar claro el apoyo incondicional que su novio, Cristian Villela le había ofrecido durante el tratamiento. Seguro que ahora el chileno se ha alegrado de la recuperación del valenciano.





Ana Ruiz/HEARST

Otra persona que ha estado muy cerca de Nacho Palau durante su tratamiento contra el cáncer de pulmón ha sido su ex, Miguel Bosé. El cantante, que es jurado del programa 'Cover night' de La 1 d TVE, acudió el pasado febrero a la feria ARCO en Madrid y allí el artista revelaba que tenía contacto casi diario con su ex y que se encontraba mejor. "Hablamos mucho y está bien, que es mucho. Es una alegría", reconoció.

Fue el pasado agosto cuando Nacho Palau recibió la peor noticia de su vida padecía cáncer de pulmón. El artista empezó a encontrarse mal antes de la final de 'Supervivientes 2022' y no pudo disputar como hubiera querido la prueba de apnea lo que le dejó sin posibilidad de ganar el reality. Después, empezó un calvario de pruebas médicas y pasos por el hospital hasta conseguir un diagnóstico que compartió en sus redes sociales. Hoy, ocho meses después, Nacho Palau comparte con DIEZ MINUTOS la mejor de las noticias: está curado. Descubre todas su palabras en nuestro número de papel que ya está en el kiosco. ¡No te quedes sin ella!

Hearst