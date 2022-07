Nacho Palau es un hombre nuevo, y no sólo por su paso por 'Supervivientes 2022', que le ha servido para conocerse mucho mejor a sí mismo y también para darse a conocer ante el público más allá de 'el ex de Miguel Bosé': ahora Nacho tiene nombre propio, pero ese cambio no lo ha conseguido solo, porque en su casa tiene a un hombre que le ha devuelto la sonrisa y las ganas de creer en el amor: Cristian Villela, el hombre que le ha robado el corazón desde hace dos años y que te presentamos en EXCLUSIVA en Diez Minutos.

Cristian es un chileno de 52 años al que Nacho ya conocía desde hace tiempo, y es que el que ahora es novio de Nacho trabajó durante años en el sector de la música en su país, coincidiendo incluso en una productora con Miguel Bosé, aunque realmente estudió una carrera que nada tiene que ver con el mundo de las luces y el espectáculo. Apenas sabíamos de la existencia de la nueva pareja de Palau, y fue él quien quiso sacarlo a la luz en una prueba de 'Supervivientes', el conocido como 'Puente de las emociones', donde Nacho se abrió de par en par y habló de su novio: "Cristian es un tío que me ha sabido llevar muy bien, quiero darle su sitio, se lo merece. Le echo de menos todos los días".

Hearst

Hearst

Salta a la vista, por las fotos que tenemos de él, que Cristian es un apasionado de la naturaleza, de los animales, de hacer planes, de viajar (no en vano, ha vivido en su Chile natal, España, Estados Unidos y México) y también del deporte y la buena alimentación. Seguro que no ha sido lo único que ha enamorado a Nacho, pero sin duda una cara y un cuerpo atractivos siempre son un aliciente. Quizá te interese revisitar la entrevista de Nacho Palau en exclusiva en Diez Minutos hablando de su relación con Miguel Bosé.

Gtres

Cristian, además, está muy bien integrado ya en la familia Palau: de hecho, es quien se está haciendo cargo de Ivo y Telmo, hijos de Nacho, y también de la madre de éste, Lola Medina, que se recupera actualmente de un cáncer. Sin duda, Cristian también está muy enamorado de su chico, y es que no ha dudado en dejar atrás su vida anterior para mudarse a Chelva (Valencia) y ocuparse de la que ahora es su nueva familia en España.

Mediaset

Te contamos TODOS los detalles sobre Cristian, la relación y te mostramos todas las fotos en el nuevo número de Diez Minutos. Además, te contamos cómo fue la boda del sobrino de Isabel Preysler, la sorpresa que dio Isabel Pantoja en el Orgullo de Madrid y mucho más en páginas interiores. ¡Corre al quiosco!

Hearst

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io