Kiko Matamoros y Makoke han protagonizado multitud de polémicas, pero esta es sin duda una de las más surrealistas. Ante su nueva inminente boda con Marta López, Kiko ha asegurado que en esta ocasión sí estaba enamorado, su anterior boda con Makoke no fue “trascendente” aunque sí divertida y que debería haberse separado años antes. Evidentemente esto no ha sentado muy bien a Makoke que ha acusado a su ex de querer menospreciar su matrimonio y que ha salido en su propia defensa: aseguró que la noche de antes le envió un mensaje muy romántico y que el tatuaje que se hizo en el brazo y que dice ‘I Will wait for you’ era por ella. Ante todo esto, Kiko ha sido tajante: “Cada uno cuenta la historia como se la cree o le interesa creerla”.

De hecho, Kiko no ha tenido problema en decir que en aquel momento mantenía una relación paralela con otra mujer a quien vio precisamente la noche en la que envió el romántico mensaje a la que sería su mujer horas después. "No me casé enamorado, ya conté en una ocasión y lamento tener que repetirlo, que el mismo día que me casé, había estado con otra señora con la que tenía una relación”.

Pero no se ha quedado ahí, el colaborador de 'Sálvame' ha seguido desmintiendo a su ex, señalando que el tatuaje tampoco se lo había hecho por su ex mujer: “Si hubiera sido para Makoke, me lo hubiera borrado ya, pertenece a una historia que tuve que contar empujado por los hechos”. Concretamente, una relación que sus compañeros de trabajo conocían y que Makoke descubrió pero que ahora no quiere contar: “Es innecesario, pero si alguien sigue tocándome las narices, cuento cómo ha sido nuestra relación porque me estoy cansando”.