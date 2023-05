La diputada del Congreso del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha anunciado a través de un comunicado en sus redes sociales que acaba de atravesar un duro trance en su salud. Con unas escuetas líneas, la diputada por Barcelona ha informado de que en los últimos dos meses se ha sometido a un tratamiento y una intervención quirúrgica al habérsele detectado un tumor en el pecho. Afortunadamente todo fue detectado a tiempo en una mamografía rutinaria con su ginecólogo.

Tras haber sido detectado, se le practicó una tumorectomía en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, en tarde de este viernes 12 de mayo y que fue un éxito. Por ello Cayetana, de 48 años, ha dado su agradecimiento al equipo médico que le atendió en el hospital madrileño.

Además, la diputada, una de las más rebeldes contra la cúpula del PP, ha aprovechado para dar un "enfático recordatorio" a todas las mujeres en edad de riesgo para que se realicen sus revisiones periódicas tanto en el ginecólogo como sus autoexploraciones para poder detectar cuanto antes si existe algún tipo de problema y poder ser tratada a tiempo.

Ante este anuncio, compañeras del partido como Isabel Díaz Ayuso, Miriam Rabaneda o Noelia Núñez no han dudado en arroparla con cariñosos mensajes a través de las red social, aunque el actual líder de la formación, Nuñez Feijóo aún no ha tenido unas palabras públicas para su compañera. En solo unos minutos, la publicación se ha llenado con más de 5.000 me gustas en forma de apoyo y cientos de mensajes arropando a la diputada.