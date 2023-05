Cayetano Martínez de Irujo continúa con su carrera de hípica y este fin de semana ha acudido a Madrid a seguir disputando la temporada participando en el CSI5 Longines Global Tour, una cita mundial en la que ha estado muy bien arropado por su pareja, Bárbara Mirjan, protagonizando una tierna estampa en la que les hemos visto derrochando amor por los cuatro costados.

En un primer momento, el conde de Salvatierra se encontró con unos amigos pero más tarde su pareja acudía al lugar para ver y apoyar de cerca a su pareja y compartir con él un almuerzo previo a la participación del grande de España en el torneo. Junto a sus amigos, compartieron una comida en la que ambos se mostraron muy tiernos y acaramelados demostrando lo enamorados que se encuentran, según los testigos de la zona. Y es que en varias ocasiones se fundieron en románticos besos antes de que Cayetano disputara su prueba.

Pero Bárbara y sus amigos no fueron los únicos que vieron cómo Cayetano disputaba el torneo, sino que varios rostros conocidos se congregaron en las gradas como Lucía Jiménez y Benito Sagredo con su hijo. Para la ocasión ambos lucían un look informal: Lucía Jiménez apostaba por un pantalón negro y camisa a juego con una chaqueta en blanco y negro; y Benito apostaba por un look en tonos tierra.

También entre las gradas podíamos ver a José Bono, gran aficionado a esta disciplina de la hípica.

Ataviado con una gorra para no ser identificado (sin éxito) y una cazadora informal, Cayetano Martínez y su pareja protagonizaron un paseo por los alrededores del hipódromo antes de abandonar la zona.