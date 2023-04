Ha sido uno de los amores más sonados de los últimos tiempos. La bella pareja que protagonizó Love is in the air transmitió desde el principio una gran química en la pantalla, que se tradujo en una relación fuera de los sets. Confirmaron el idilio en abril de 2021 con unas idílicas imágenes en las islas Maldivas. Sin embargo, un año después surgieron las primeras crisis entre la pareja, provocadas al parecer por celos de ella, que llevaron a la ruptura definitiva unos meses después.