Cayetano Martínez de Irujo ha hablado, como nunca antes, sobre el breve romance que mantuvo con la infanta Elena. El conde de Salvatierra ha sido el primer invitado de la nueva temporada del programa 'Viajando con Chester' (Cuatro) y se ha sincerado sobre sus problemas emocionales con las mujeres. "Por un lado, era adoración, respeto y todo porque me han querido tanto que me han sostenido de no caerme del todo… Siempre me han querido muchísimo. Pero por el otro lado tenía miedo a tener una relación por las palizas de las nannies y esas palizas me hicieron tener miedo hacia la mujer y tener una relación", contó. Pero también habló sobre las mujeres más importantes que han pasado por su vida, de Genoveva Casanova, madre de sus dos hijos, al breve idílio que mantuvo con la hermana de Felipe VI.

El duque de Aroja y conde de Salvatierra ya había hablado en su libro 'De Cayetana a Cayetano' de su noviazgo de tres meses con la infanta Elena pero en el programa ha contado a Risto Mejide cómo se tomó ella que revelase su romance. "No le gustó nada porque todo era muy oculto, muy secreto. Yo lo tenía muy claro desde el principio. Ella es una gran persona, la tenía muy cerca por el ambiente hípico y en ese tiempo me di cuenta que yo no estaba luchando para salir de una celda educacional tan fuerte como la mía para meterme en una mucho mayor", se ha sincerado Cayetano Martínez de Irujo.

Risto Mejide y Cayetano Martínez de Irujo en ’Viajando con Chester’

El hermano de Eugenia Martínez de Irujo ha recordado cómo fueron esos meses, en los años ochenta, en los que muchos de los que le rodeaban le animaban a seguir adelante con la relación. El presentador le decía: "Hombre la casa de Alba, imagínate… con la Casa Real. ¡Podías haber sido un Marichalar!". A lo que Cayetano respondía con sinceridad: "Por eso no me veía ahí, mi nanny me decía 'hijo, tú no has nacido para ser un segundón'; Eugenia (su hermana) se mantuvo imparcial, el resto me empujaba en esa dirección", cuenta.

"Fue difícil salir de ahí. Era algo muy seductor para muchos de alrededor, claro. Pero tuve la fuerza de decir no, esto no es lo mío. Para nada era lo que buscaba ni quería. Dentro de mi confusión interna había cosas que tenía claras", sentencia sobre el tema.

Lo cierto es que entre ellos siempre quedó una amistad. A lo largo de estos años se les ha visto charlando y entrenando juntos en los circuitos hípicos. Y a pesar de que las memorias del duque de Arjona salieron en 2020, y el 'enfado' de la infanta Elena, en julio de 2022, coindicieron en el torneo hípico LonginesEef series CSIO3 en Madrid y se les vio charlando y saludándose con afecto.