Cayetano Martínez de Irujo ha sido el primer invitado de la nueva temporada de 'Viajando con Chester' con Risto Mejide y daba su entrevista más íntima. A parte de contar con detalles la mala relación que tiene con sus tres hermanos mayores, el hijo de la Duquesa de Alba ha hablado abiertamente sobre "sus problemas emocionales". En concreto ha explicado que él, durante muchísimo tiempo, ha tenido problema con las mujeres por no saber diferenciar el amor, el sexo y el cariño. "Lo tenía mezclado en un saco. En EEUU aprendí profundamente cuál era mi problema emocional con las mujeres. Por un lado, era adoración, respeto y todo porque me han querido tanto que me han sostenido de no caerme del todo… Siempre me han querido muchísimo. Pero por el otro lado tenía miedo a tener una relación por las palizas de las nannies y esas palizas me hicieron tener miedo hacia la mujer y tener una relación", contaba.

Su infancia, aunque parecía de color de rosa por todo el glamour que le rodeaba, fue bastante dura para Cayetano. Cuando nació su hermana Eugenia, la atención de sus padres desapareció y quedó al cargo de unas nannies. Esas cuidadoras resultaron ser muy crueles con él, incluso le llegaban a pegar sin motivo alguno: "Mi madre no se enteraba porque no se lo decíamos. Si se lo decíamos, ella iba a montar el follón y nos iban a pegar el doble. Además es que nos pegaban sin razón, no hacíamos la vida de niños normales, sino una vida organizaba, ella no lo veía… yo me cubría. Tenía un lío dentro yo… desde los seis años que empezó la confusión", confiesa. Por este trauma de su niñez, Cayetano tuvo que ingresar en un centro de EEUU en el aguantó cinco semanas.

"Hasta que no lo he resuelto no, imposible. Era imposible enamorarse", explicaba. Desde el 2016, Cayetano Martínez de Irujo está completamente enamorado de Bárbara Mirjan. La joven madrileña conoció a Cayetano mientras veraneaba en Marbella. Allí, la por entonces estudiante y el jinete coincidieron en una fiesta y desde ese instante se volvieron inseparables.