Ana Rosa Quintana ha sido galardonada este lunes 15 de mayo de San Isidro con la Medalla de Honor de la Comunidad de Madrid. Un reconocimiento más que merecido por su inmejorable trabajo informativo durante los casi 30 años que lleva en antena. Aunque su colección de premios es innumerable, este le hace especial ilusión a la presentadora, pues es una gran enamorada de la ciudad que la vio nacer y que la ha visto crecer al servicio de la información.

Ana Rosa Quintana es una de las mejores comunicadoras de este país y a la que ahora le han encargado la difícil tarea de sacar a flote las tarde de Telecinco tras el inesperado fin de 'Sálvame'.

Como una auténtica legionaria, entregada a Mediaset, la periodista tendrá el deber de seguir reinando en las mañanas con 'El programa de Ana Rosa' y devolver el brillo a las tardes de Telecinco, que tanto han opacado las polémicas que han salpicado en los últimos años al programa presentado por Jorge Javier y liderado por 'La fábrica de la Tele'.

Muy emocionada con este reconocimiento

"Estoy muy emocionada",comenzaba diciendo la presentadora algo nerviosa minutos antes de recibir el galardón en una conexión en directo con su programa.

"Estoy muy contenta, pero al final madrileños somos todos. Joaquín Prat es madrileño con mucha connotación con baleares, Patricia Pardo es gallega... seguro que en la mesa hay madrileños de todas partes", confesaba en su programa.

"Al final lo que todos queremos es que nos quieran, que te quieran en el sitio donde has nacido, has vivido y de donde son tus hijos... pues es una maravilla". Sobre el discurso que ha recitado, explica: "Voy a recuperar una parte de una editorial que hicimos en homenaje a Madrid y voy a contar un poco quien soy yo, de dónde viene mi familia, dónde me he criado, la infancia que vuelve... estoy emocionada, contenta y feliz".



Su misión más difícil

Ahora, con su ya demostraba habilidad para saber elegir muy bien sus equipos-aunque con la fuga de Sonsoles Ónega, con la que ahora se tendrá que medir en audiencia-; la productora 'Unicorn' de Ana Rosa Quintana tendrá el complicado deber de remontar la audiencia de Mediaset. Y lo hará con un programa que sus telespectadores esperan con ansias. En septiembre llegará el aterrizaje de la periodista, de 67 años, a las tardes, como ya lo hacía en antaño con 'Sabor a ti'.



Mientras, se espera este programa, será Sandra Barneda la que tomará el relevo durante el verano con un programa que ocupará la franja horaria de 'Sálvame'.

Un look impecable

Para esta ocasión tan importante, Ana Rosa se ha decantado por un traje blanco de dos piezas compuesto por un pantalón de corte recto y blazer cruzada. Un 'total look' que ha combinado con una blusa de satén blanca con lunares negros y encaje en el escote. Como complementos el mini bolso 'lady dior' en negro, sandalias negras de tacón y pendientes de aros en tamaño mediano.

