Nuevo revés para Tamara Falcó. La marquesa de Griñón se ha quedado sin vestido de novia dos meses antes de su boda con Íñigo Onieva. Cuando todo parecía ir sobre ruedas: catering en marcha, despidas de soltero, decoración de la finca El Rincón elegida... llega una noticia que empaña el feliz día de Tamara y su futuro marido. La hija de Isabel Preysler se ha quedado compuesta y... sin vestido para su boda. Sophie et Voilà, la firma bilbaína que la marquesa había elegido para diseñar su traje nupcial, ha enviado un comunicado en el que revela que no hará el vestido de novia de Tamara Falcópor las "exigencias" de la marquesa. "Nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño", destaca el escrito.

Fue a principios de febrero de 2023, cuando se desveló uno de los secretos mejor guardados de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: la firma española 'Sophie et Voilà' era la elegida por la marquesa para diseñar de su vestido de novia. Las elegidas se mostraban muy orgullosas y emocionadas ante este reto, pero ahora, unos meses después se ha hecho pública de que la relación no ha llegado a buen puerto.

Ha sido la firma Sophie et Voilà quien ha informado de que "lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la Sra. Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la Sra. Falcó".

Las diseñadoras destacan que "desde el principio hemos puesto todo nuestro empeño para que se sienta la novia más guapa del año, cuidando cada detalle y escuchando sus ideas. Entendemos la importancia de capturar la esencia sobre los conceptos e inspiraciones de nuestras novias y, como es normal, en la mayoría de casos partimos de una inspiración en otros diseños que combinamos con el estilo de Sophie et Voilà y el savoire faire de las profesionales de primer nivel de esta compañía".

Y ahora viene el pero del acuerdo, según indican, la marquesa de Griñón querría 'inspirarse' en otros diseñadores algo con lo que las creadoras de Sophie et Voilà no estarían de acuerdo. "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño. Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la Sra. Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma", desvelan.

El comunicado termina agradeciendo a Tamara Falcó la confianza depositada en la firma: "Queremos agradecerle a la Sra. Falcó y a todo su equipo la confianza depositada en Sophie et Voilà durante estos intensos días y trasladarle nuestros mejores deseos para el día de su boda".