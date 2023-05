A 54 días de su boda, Tamara Falcó se ha quedado compuesta y sin vestido. La marquesa de Griñón ha recibido la peor de las noticias para una novia: se ha quedado sin vestido para su gran día. La firma bilbaína Sophie et Voilà, elegida por la marquesa de Griñón, ha enviado un comunicado en el que revela que no hará el vestido de novia de Tamara Falcó por las "exigencias" de la marquesa. "Nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño", destaca el escrito. Al parecer en una de las últimas pruebas, Tamara les comentó que le gustaría que 'copiasen' para ella un vestido de novia de una firma francesa que está expuesto en el Met de Nueva York. Estas se negaron porque su "ética empresarial impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño". Pasaron varios días desde este encuentro y las diseñadoras no han podido ponerse en contacto con la marquesa de Griñón, a pesar de intentarlo, de ahí que haya emitido este comunicado.

"Nos acabamos de enterar a las 10:51 por los medios", ha sido la respuesta de la representante de Tamara Falcó cuando Diez Minutos se ha puesto en contacto con ella. Unas palabras que la marquesa ha confirmado a Hola. "Me acabo de enterar por los medios. No tenía ni idea y nunca pensé que llegaríamos a este punto", ha confesado.

La marquesa afirma que se ha quedado "compuesta y sin traje de novia".

Tamara desmiente "categóricamente" que les pidiese a las diseñadoras hacer un plagio de un diseño ya existente y distingue entre "la copia y el trabajo con inspiraciones". Según la hija de Isabel Preysler, lo que ella trasladó a las diseñadoras fueron sus "inspiraciones sin intención de que copiaran un diseño". La colaboradora de 'El Hormiguero' da las gracias a la firma por los buenos deseos que le trasladan en su comunicado pero reconoce que tiene un "problema", le han dejado "compuesta y si vestido" y ahora tiene que empezar de cero. "Lo que tenía que ser un momento súper especial se había convertido en un momento lleno de tensión", sentencia.

Al parecer, Tamara ya ha empezado a colaborar con su íntima amiga y estilista de Isabel Preysler y Ana Boyer, Cristina Reyes, para buscar alternativas y cumplir el sueño de la marquesa. Según apunta Beatriz Cortázar, podría apostar por firmas como Tot-Hom o Teresa Helbig.