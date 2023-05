Cada paso que da Shakira se convierte en noticia mundial, y el último que ha dado con su nuevo videoclip -tras las polémicas suscitadas con el tema 'TQG' o su colaboración con Bizarrap- ha saltado a las portadas de todos los medios: el vídeo de su canción 'Acróstico' se ha convertido en viral en sólo unas pocas horas desde su emisión, y ya acumula millones de visitas. A muchos les ha parecido un trabajo de lo más tierno pero, por contra, otros no están nada de acuerdo, y uno de los más exaltados ha sido, de lejos, Alessandro Lequio, que ha calificado de "vomitivo" que Shakira saque a sus hijos en la canción y el videoclip. "A mí me parece que, en el momento en el que estamos, de máxima protección de la infancia, estas cosas no encajan y, si se hacen, no deben recibir el aplauso. No estamos en los tiempos de hace 40 años, cuando una folklórica viuda sacó a su hijo en el escenario. Esos tiempos han pasado. Ahora los hijos no existen. A mí me parece muy mal, y si me lo hacen a mí no te puedo ni decir cómo reacciono", señalaba Lequio completamente exaltado.



El conde se ha mostrado voraz al dar su opinión en 'El programa de Ana Rosa' y, con la contundencia con la que está acostumbrado a hablar, ha dejado claro que le parece fatal la utilización de los pequeños en el nuevo trabajo de su madre: "Shakira es una estrella de primera, y no necesita a nadie para promocionarse, y menos a sus hijos. Te recuerdo que hay un padre", añadía contudente. Adriana Torrebejano, a su lado, intentaba apaciguar los ánimos opinando que lo más probable es que su padre, Gerard Piqué, ya estuviera al tanto de las intenciones de Shakira, y tuviera el permiso para sacarles en el videoclip: "Pero qué va a saber el padre, si ésta hace lo que quiere...", señalaba desenfrenado.

"Yo he hablado con el equipo de Shakira para saber si ella tenía algún tipo de permiso para hacer esto, y me han dicho que lo tenían que consultar con el equipo de Miami, pero que probablemente sí porque es algo que está muy medido y está muy pensado. Ella en sus redes ha dicho que sus propios hijos le han pedido formar parte de esto", afirmaba Adriana con todos los colaboradores de la mesa en contra. "No es lo mismo estar al tanto que bajar los brazos y decir 'haz lo que te dé la gana porque no puedo más'", opinaba Cristina Tárrega, también claramente enfadada.