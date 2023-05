Bibiana Fernández y Alessandro Lequio la han liado al hablar sobre el vestido de novia de Tamara Falcó. La marquesa de Griñón ha viajado a Nueva York con su estilista, Blanca Unzueta, para reunirse con el equipo creativo de la firma Carolina Herrera. La hija de isabel Preysler se decantó por esta firma después de que Sophie et Voilà anunciasen que su contrato con Tamara quedaba resuelto por "las exigencias" de la marquesa. Y, aunque está feliz con su nueva elección, podría llevarse alguna sorpresa según los colaboradores.

"¿Se entenderá bien con el equipo de Carolina Herrera?", preguntaba Joaquín Prat a Bibiana Fernández. "No hace mucho Wes Gordon -director creativo de Carolina Herrera- hizo un vaje a Madrid. Él ha captado la esencia de la firma y le ha dado una visión nueva, más contemporanéa. Pero cuando Wes Gordon la vea, creo que se va encontrar con un problema porque Tamara ha cogido peso, esto no quiero que se entienda mal, pero ha cogido peso", le contestaba la colaboradora, dando a entender que las curvas de Tamara podrían ser un problema.

Captura TV

El presentador sin terminar de creer lo que acababa de oír, insistía: "¿Entonces las mujeres gorditas no se pueden vestir de novia?". Bibiana le respondía: "Se pueden vestir de novia y de trapecistas, pero evidentemente cuando las diseñadoras vascas le tomaron medida, eso ha cambiado. No creo que a ninguna diseñadora le interese decir que no a Tamara Falcó. Es ella la que ha cambiado de opinión y ha sido la que ha dado marcha atrás. Es algo legítimo pero que no le eche las culpas a las diseñadoras. Wes Gordon se va a encontrar con una mujer que no es la que recuerda, la que vio en cuando hizo el reality. No me estoy metiendo con ella. Ella ya tuvo un problema de salud y cogió peso por algo que no sé lo que es y vuelve a tenerlo".



Al hilo de esta intervención de Bibiana, Alessandro Lequio aportaba un dato, hasta ahora desconocido, de la ruptura entre Tamara y Sophie et Voilà. "Me cuentan que parte del problema con las diseñadoras vascas fue por eso mismo porque Tamara no se sentía a gusto con el vestido por el incremento de talla que ha experimentado en los últimos meses y quería disimularlo de alguna manera. Será intereante ver cómo el diseño elegido disimula esas redondeces, cosa que no han conseguido las vascas", desvelaba el colaborador.

Captura TV

Bibiana: "Lo fundamental en la vida es tener salud"

Lejos de cambiar de tema, Bibiana seguía a lo suyo y añadía "no es malo coger peso. Hay mujeres que no quieren y están estupenda con su peso, lo fundamental en la vida es la salud. Si tienes buena salud y eres feliz, puedes estar como te dé la gana". Unas palabras ante la que Prat pedía a la colaboradora "un poquito de amplitud" y le recordaba que "hay personas que tiene problemas de tiroides, hay gente que se está sometiendo a tratamientos con hormonas... Hay gente que simplemente tiene problemas de ansiedad". Bibiana defendió su argumento con un razonamiento que no gustó ni al presentador ni a las redes sociales. "Bajo ese paraguas se mete a mucha gente. ¿Has visto en África mucha gente gorda? Que hay problemas de desnutrición. La salud tiene que ir por delante. Antes de llegar a los 120 kilos se tienen 80 y no se pone remedio. Y luego vamos al balón gástrico. Sé que este tema es muy impopular".

Y efectivamente, Bibiana sabía que sus palabras iban a traer cola. Las redes sociales han cargado contra la colaboradora, algunos incluso la tachan de "gordófoba". "Madre mía las barbaridades que estáis soltando por la boca. Bibiana, a la gente que tiene problemas y engorda, le estás haciendo un daño increíble" y "Bibiana no todo el mundo engorda por comer, también por problemas de salud graves, me parece fatal que frivolice con este tema. Gracias", son algunos de los comentarios que hemos visto nen Twitter.