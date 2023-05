Nacho Palau, ex de Miguel Bosé, felicita a Lucía Dominguín, hermana del cantante, tras convertirse de nuevo en abuela. A pesar de que el valenciano ha reconocido vivir una momento difícil después de que el Tribunal Supremo sentenciara que no considera hermanos a los cuatro hijos nacidos durante su relación con Miguel Bosé, mantiene una excelente relación con la familia de su ex y así lo ha demostrado tras el nacimiento del nuevo nieto de Lucía Dominguín. Fue el pasado fin de semana cuando Jara, hermana de Palito Dominguín que participó en 'Supervivientes' e hija de Lucía, daba la bienvenida a su primer hijo, un niño que ha llenado de alegría a toda la familia como ha compartido la orgullosa abuela en sus redes sociales.

Lucía Dominguín anuncia el nacimiento de su nieto, el primer bebé de su hija Jara

"Ya llegó con la mayor alegría del universo …. Viva la vida !!! Gracias a la mejor padilla por vuestros mensajes de Apoyo y Amor 🧡", escribió Lucía Dominguín tras el nacimiento de su nieto. La hermana de Miguel Bosé recibió múltiples felicitaciones como la de Chelo García-Cortés y también la de Nacho Palau que está muy unido a Lucía y sus hijas.

@luciadominguinbose Instagram

El mensaje de Nacho Palau tras el nacimiento del primer hijo de Jara, sobrina de Miguel Bosé

Nacho Palau celebró con un precioso mensaje la llegada del primer hijo de Jara. "Mi querida Jarina, no puedo ser más feliz el día de hoy. Estaba esperando desde hace tiempo@que me hicieras tío y mucho has tardado!!!! Pero que bonito es… felicidades Samu bonito, os quiero infinito a los tres", escribió Nacho Palau en el post de Lucía Dominguín sobre el nacimiento de su nieto y la hermana de Miguel Bosé le contestó emocioanada. "@nachopalau y nosotros a ti !!!!", escribió. El recién nacido es el tercer nieto de Lucía Dominguín que ya es abuela de Dora y June, hijas de la recordada Bimba Bosé, y siempre ha confesado la buena relación que tiene con Nacho Palau al que ve a menudo porque son vecinos en Valencia. La buena relación también se extiende a sus hijas Palito y Jara.