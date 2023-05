Nacho Palau estaba en un gran momento tras dar a conocer hace sólo unas semanas, a través de una exclusiva en Diez Minutos, que se estaba recuperando de su cáncer. Incluso hace sólo unos días le veíamos de lo más feliz por las calles de Valencia recaudando fondos entre los viandantes para la Asociación Española Contra el Cáncer. Sin embargo, este jueves ha recibido un duro varapalo al conocer el fallo del Tribunal Supremo sobre la demanda que le enfrentaba a Miguel Bosé, su ex pareja, por la filiación de sus hijos que, en resumen, no reconoce que sean hermanos porque, según el Alto Tribunal, "no es suficiente, para establecer una filiación, el mero vínculo socio afectivo de los menores entre sí y con quien fue la pareja de sus respectivos padres".

La noticia, que ya ha saltado a decenas de medios, no ha tenido reacción por parte del artista, que ha conseguido lo que perseguía tras su separación, pero sí de Nacho Palau a través de sus redes sociales, que con gran tristeza comentaba: "Quiero compartir con vosotros este momento difícil. Creo que debería o debo: hoy, finalmente, no se ha reconocido a mis hijos por lo que son desde el momento en que nacieron. Les han dicho que no es verdad algo que viven y sienten: les han dicho que no son hermanos", empezaba diciendo en Instagram, algo que calificaba seguidamente como "terrible".

"También les han dicho algo en contra de lo que saben perfectamente: que no tienen dos papás. Todo esto después de cinco largos años muy complicados para todos", decía antes de dar por zanjado el tema. "Esa es la noticia y, bueno, la verdad es que no sé... Tenía mucha esperanza y mucha fe en que esto se resolviera mejor, pero bueno... Creo que habría que intentar dar pasos a favor de los momentos que vivimos. La sociedad avanza y las leyes también tienen que avanzar y ponerse al día", sentenciaba antes de mandar a sus seguidores "un beso fuerte" y agradecerles el apoyo.

¿Qué dice la sentencia del Tribunal Supremo sobre la filiación de los hijos de Miguel Bosé y Nacho Palau?

Como decíamos antes, el Alto Tribunal ha fallado en este recurso de casación que interpuso Palau a favor de Miguel Bosé, al entender que los vínculos afectivos de los pequeños entre ellos y con sus padres no son suficientes para establecer la filiación, y además se añade que todo habría sido diferente si hubieran optado por adoptar legalmente a los hijos biológicos del otro cuando estaban juntos, un camino "que pudieron seguir las partes durante la convivencia y que, una vez rota la pareja, es inviable". A pesar de todo, Nacho Palau, como ya hizo en las dos anteriores ocasiones tras la sentencia de Primera Instancia y de la Audiencia Provincial, tiene la posibilidad de recurrir aunque la sentencia es firme.