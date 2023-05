Raquel Bollo ha explotado contra 'Sálvame' dejando a la audiencia y a los colaboradores en shock. Esta tarde del martes 23 de mayo, Rocío Cortés, hija mayor de Chiquetete acudía al programa para contar porque sí tiene relación con Manuel Cortés pero con Alma Bollo no. La hija mayor del artista se contrariaba, ya que aclaraba que daba su lugar a sus hermanos pero por otro lado los criticaba. También aprovechaba su visita al programa para remarcar la mala relación que tiene con Raquel Bollo, contando anécdotas muy fuertes cuando empezó a salir con su padre. Belén Esteban era de las primeras en defender a la sevillana volviendo a recordar la mala vida que le dio Chiquetete y Terelu Campos le aconsejaba que no siguiera por el horario.

Como la situación se calentaba, el programa decidía terminar con la entrevista a Rocío Cortés, pero la invitaban a que fuera otro día. Algo que hacía estallar a Raquel Bollo. Segundos antes de que el programa pasara a 'Mitele', la sevillana aparecía por los pasillos de Telecinco gritando. Raquel Bollo tiene esta noche gala de 'Supervivientes' y aprovechaba el directo de 'Sálvame' para estallar contra ellos. Adela González, Terelu Campos y Belén Esteban corrían hacía ella para tranquilizarla pero sin éxito.

Telecinco

"Sois una sinvergüenzas todos. 15 años dando el callo. Rocío Carrasco es maltratada y yo con otra sentencia me seguís trayendo a gente. ¡Sin vergüenzas!", decía Raquel Bollo muy acalorada. Belén Esteban le suplicaba que parara pero la sevillana no estaba por la labor: "No me habéis dejar cerrar el capítulo en la vida. Esto es lo que queríais espectáculo, pero la demanda sigue. Que no piense la gente que tengo la imagen que dais, lo que pasa es que me estoy defendiendo en los juzgados. Me maltrataron mucho y me habéis seguido maltratando psicológicamente mucho. Me da igual Telecinco y su p* madre. Habéis echado a colaboradores del plató por hablar de Rocío Carrasco y a mí me lo traéis", y el programa acababa sin que las presentadoras dieran paso al siguiente espacio.