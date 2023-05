Antena 3

Tras tres años de relación, Enrique Ponce y Ana Soria daban un paso más y se daban a conocer cómo pareja públicamente.y lo que ha quedado claro es que están de lo más enamorados. "Yo fui a torear a Almería y desde el callejón la vi sentada en el tendido. Es para que te llame la atención. Le pregunté a un amigo que estaba conmigo que si la conocía y me dijo que sí, que era hija de un amigo suyo. Le pregunté su nombre, me lo dijo, la busqué y la encontré", contaba el torero sobre cómo conoció a su chica.Los dos han demostrado que la edad es solo un número y que nada debería ponerse en medio de una pareja. "Yo solo quiero que la gente sepa como soy, pero por lo que yo diga por mi boca, no por lo que ellos se imaginen., decía la joven. ¿Cómo fue la primera vez que Enrique conoció a sus suegros?

"Al final, una relación es una noticia y lo cierto es que mis padres se lo tomaron muy bien, pero necesitaron 24 horas... Necesitaban conocerle a él. A mi padre le dije que no se preocupara, que en cuanto le conocieran, le iban a querer y así ha sido. Ahora, lo adoran", contaba Ana. El torero tenía otra opinión: "Conmigo disimularon, al menos, esa primera vez, pero es un poco chocante y fuerte. Como ha dicho Ana, sus padres han sido ejemplares. Me han ayudado mucho con ese cariño que me han dado. Estoy muy agradecido".