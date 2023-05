La modelo Fabiola Martínez está viviendo una nueva etapa desde que se separó de Bertín Osborne. En esta ocasión, nos ha mostrado los tatuajes que se ha hecho tras su separació. Además, está abierta al amor ahora que su exmarido, Bertín Osborne tiene una "nueva ilusión", una fisioterapeuta de la que dice no estar enamorado pero con la que reconoce que queda "de vez en cuando".

Fabiola parecía mandarle un par de zascas a su ex cuando los periodistas le preguntaron por el pequeño corazón abierto que tiene tatuado en el hombro y que mostraba con orgullo. "Yo he querido hacerme tatuaje de siempre", aseguraba Fabiola, que también explicaba que si no lo había hecho antes era porque durante su época de modelo no se lo permitían.

"Y luego a mi ex no le gustaban... o le gustan. No sé, porque las cosas cambian", explicaba divertida Fabiola en una clara referencia a Bertín Osborne. Sobre el significado del corazón abierto, Fabiola ha aclarado que está "abierto a la vida" porque "el amor no se busca, sino que llega", y por el momento está "abierta a vivir" y a pasárselo bien.

Además del corazón, la venezolana también ha mostrado con orgullo el otro tatuaje que se hizo "nada más separarse". Dos pequeñas estrellas en una de sus muñecas que hacen referencia a los dos hijos que tiene en común con su exmarido, Kike y Carlos, los hombres de su vida.

Pese a que llevan dos años separados, tanto Fabiola como Bertín intentan mantener una relación lo más cordial posible, y se les ha podido ver juntos en distintas ocasiones, como por ejemplo, en las celebraciones de cumpleaños de los dos niños.