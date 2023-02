Bertín Osborne hizo un profundo repaso a su vida en el programa 'Déjate querer' donde no solo confesó que había estado en la cárcel sino que realizó unas declaraciones que más tarde amplió en una entrevista en Lecturas y que hicieron mucho daño a su ex, Fabiola Martínez. Y es que el cantante confesaba a Paz Padilla que aún no ha experimentado qué es estar enamorado: "Nunca he estado enamorado. He sentido lo que es estar muy bien en pareja, pero muy enamorado o muy enchochado yo creo que no [...] Estoy fenomenal solo". Unas palabras que han sido como dardos en la venezolana que ha contestado a su ex en el programa Y ahora Sonsoles, visiblemente afectada.

En conversación con Sonsóles Ónega y entre lágrimas, ha confesado que no reconoce en estas palabras al que fuera su marido, puesto que ella sí que había estado enamorada de él, tanto que cambio todo para formar una familia con él fruto de la cual nacieron sus dos hijos en común. "Que lo diga teniendo dos hijos me duele mucho", ha revelado.

Antena 3

"Si él no ha estado enamorado, yo sí. Lo quise con locura. He renunciado a muchas cosas, cambié mucho e intenté adaptarme a una vida que no era mía por amor", ha dicho Fabiola, muy dolida por la situación que le ha hecho incluso dudar si Bertín llegó realmente a quererla. Y es que ha confesado que realmente estas palabras no le son del todo nuevas pues, precisamente este podría haber sido el motivo de su ruptura. Y es que, ha explicado que en febrero de 2021, fecha en la que decidieron finalmente separarse, hubo algo que la costó mucho: "me costó entender que no me quería".

Ahora que ha sido el propio Bertín el que ha hecho esta reflexión públicamente, Fabiola ha intentado entender el motivo por el que se podría haber dado cuenta es que "siente que no ha encontrado a la persona que ha buscado siempre y por eso se replantea si lo que ha vivido es lo que esperaba" o que "ahora esté enamorado". Esta segunda opción el propio Bertín la descartaba durante la entrevista. "Entiendo que está haciendo su nueva composición pero no a mi costa, ni a costa de mis hijos", añadía.

A pesar de todo, Fabiola ha sentenciado que no le guarda ningún rencor ni mal sentimiento, no en vano siguen trabajando juntos, ya que siente que ha sido muy feliz con él y seguirá siendo feliz cuando él lo sea, deseándole siempre lo mejor.