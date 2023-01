Fabiola Martínez desvela quiénes le dan amor tras su separación de Bertín Osborne. El pasado fin de semana, la venezolana acudió, con parte de sus compañeros de 'Y ahora Sonsoles' a la celebración por el cumpleaños de Tamara Gorro. En la fiesta, la colaboradora se mostró muy animada y compartió varios momentos de la fiesta como el posado de la homenajeada con sus compañeros de Antena 3 o cuando compartió un baile latino con Esther Doña que también estuvo allí y reveló si se alegraba de la futura boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

A su llegada al cumpleaños de Tamara Gorro, Fabiola Martínez habló de sus deseos para este 2023 como podrás ver en el vídeo superior. La ex de Bertín Osborne definió a su compañera como "explosiva, es un torbellino de todo, de alegría, de ingenio, es un terremoto" y reveló qué le pedía a la celebración. "Espero divertirme y seguro que lo vamos a pasar genial", afirmó. Además, también desveló cómo estaba y qué personas le dan amor tras su divorcio. ¿Quiénes son los hombres de su vida? ¡Dale al play y ella misma te lo cuenta!

@fabiolamartinez Instagram

Fabiola Martínez, que en la fiesta posó con sus compañeros Carlos García López y Esther Doña de 'Y ahora Sonsoles', también comentó cómo estaba y cómo afronta los inicios de año. "Yo estoy muy bien ¿no me ves muy bien?" y, por sus palabras, parece que no tiene ganas de volver a enamorarse aunque reconoce que liga bastante como ya comentó el pasado mes de octubre. "Ahora mismo lo que me da estabilidad es estar centrada en mí... Una relación de tantos años en la que te vuelcas y das tanto, hasta que vuelves a recuperar la confianza en mí, en el amor, necesita un tiempo de cura. Yo estoy bien porque no tengo tristeza ni pesar pero tampoco quiero complicarme. Creo que tener una relación en la que no estás al 100% es mejor estar con mis amigos, mis amigas", dijo hace unos meses y sigue centrada en disfrutar de su soltería.