Las intensas tormentas que han azotado Madrid en los últimos días han dejado a su paso un rastro de destrucción y problemas para muchos residentes de la ciudad. Entre ellos se encuentra Nuria Roca, una de las caras más conocidas de 'El Hormiguero' , y su marido Juan del Val, quienes han experimentado los estragos de las tormentas en su propia casa, hogar del que han presumido en redes sociales. La casa de la pareja se ha visto afectada por la gran tromba de agua que cayó en la capital y cuyo inicio pilló a la valenciana en un event0 en Tacha Beauty y, al volver a su vivienda, se encontró con el percal: goteras, filtraciones y otros problemas derivados de las fuertes lluvias pusieron a prueba la paciencia de Nuria y Juan. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Nuria Roca dio muestras de su buen sentido del humor compartiendo el vídeo en sus redes sociales.

Nuria Roca y Juan del Val afrontan las goteras de su casa con una sonrisa

En el video que ha compartido con su casi un millón de seguidores en Instagram, Nuria Roca enseña cómo el agua se filtra por las paredes y enchufes de su casa y, con la música de Titanic, muestra todos los utensilios que tuvo que usar para que ésta no cayera al suelo. "...Pues parece que se ha quedado una tarde estupenda oye!", escribió junto al vídeo en el que se la podía ver también con gafas y una linterna en la frente porque se había ido la luz de su vivienda.

@nuriarocagranell Instagram

La actitud positiva de Nuria Roca es digna de admiración, ya que no se deja vencer por las circunstancias desfavorables. Aunque las imágenes revelan los inconvenientes que deberán afrontar en la reparación de los daños, Nuria Roca y Juan del Val están decididos a superarlos y devolver la normalidad al hogar que comparten y donde hay una tarea en la que la valenciana no le deja negocia. La solidaridad y los mensajes de apoyo no se han hecho esperar por parte de amigos, seguidores y admiradores de la pareja. "Menos mal que de cacharros vas servida" bromeaba Elena Furiase y Amelia Bono reconocía que a ellos también les pasa. "Jajajajajaja ay Nuriaaaa que lloro a nosotros de vez en cuando nos pasa", comentó.