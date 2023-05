Juan del Val revela con qué tarea de la casa no se puede negociar con su mujer, Nuria Roca. Como cada jueves, la pareja acudió a la tertulia de 'El Hormiguero' con Pablo Motos donde, junto a Tamara Falcó y Cristina Pardo, analizaron los temas de actualidad de la semana. La marquesa de Griñón fue una de las protagonistas del programa después de que el pasado 16 de mayo, 'Sophie et Voilà', la firma que había elegido para su traje nupcial, anunciara que no le haría su vestido de novia. La hija de Isabel Preysler desveló cómo va la búsqueda de su nuevo vestido y agradeció a la presentadora valenciana el mensaje que le había enviado en plena polémica. "Me encantó tu mensaje", dijo.

"Yo escuché la noticia ya tarde cuando ya lo sabía todo el mundo y lo primero que pensé fue 'jolín es su momento'. Solamente le escribí a Tamara y le puse "Tamara me acabo de enterar de lo del traje. Oye pues si no tenía que ser, no tenía que ser. El siguiente va a ser el mejor y ya está" reveló Nuria Roca sobre las palabras que le dedicó a su compañera que bromea sobre los obstáculos que se está encontrando su enlace, broma a la que se unió Juan del Val. "Está muy bien que sea una boda sin ningún contratiempo", dijo.

Después, en la tertulia Pablo Motos quiso conocer la opinión de sus colaboradores sobre la app que ha puesto en marcha Ángela Rodríguez Pam, Secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género,para que hombres y mujeres puedan contabilizar cuánto tiempo dedican a las tareas del hogar que ha costado más de 211.000 euros. Juan del Val, que hace unas semanas sacó su lado romántico para felicitar a su mujer, y Nuria Roca no entendían por qué dedicar tanto dinero a algo así. "Yo propongo una libreta que vale 1 euro. Yo digo Nuria tú la plancha, yo la basura y la gente habla pero ¿una app de 211.000 euros para decir tú has lavado y yo he fregado? Somos absolutamente imbéciles" y el presentador quiso saber qué tareas del hogar se les daban mejor a sus colaboradores. Nuria Roca lo tenía claro. "Yo soy una loca friki de poner el lavavajillas, de colocar los cacharros dentro del lavavajillas. El lavavajillas tienes que distribuirlo muy bien para que te sea rentable tienes que hacer una especie de tetris con todos los cacharros, tienes que saber colocar los cubiertos. El tenedor siempre hacia abajo porque si recoges luego el tenedor boca arriba lo están ensuciando con los dedos. Siempre pongo los platos yo porque me parece que está mal puesto", aseguraba y su marido corroboraba sus palabras.

"Con Nuria no se puede negociar lo del lavavajillas porque ella tiene una teoría que mirar el nivel de psicopatía al que llega: ella dice que dependiendo de cómo una persona ponga el lavavajillas se demuestra su inteligencia. Está absolutamente trastornada. Si se te ocurre poner una taza mal empieza "pero qué haces, va aquí" y la pone a un milímetro" explicó el periodista ante las risas de sus compañeros de mesa. "Es que en mi casa ponen un vaso boca arriba y eso a mí me sulfura", reconocía la valenciana que tiene las zapatillas más cómodas. No es la primera vez que Juan del Val confiesa una de las manías de su mujer. En 'La Roca' ya comentó que no soporta cuando, antes de empezar el programa, ella quiere hacerse 'selfies'.