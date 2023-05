Belén Esteban ha contado este martes 30 de mayo en 'Sálvame' las consecuencias de haber aumentado de peso tras su accidente con su pierna.Tras mucho tiempo de recuperación, Esteban aún sigue fastidiada pero además lleva consigo otras consecuencias. Al no hacer nada de ejercicio por estar en reposo, el cuerpo cambia y la de Paracuellos se lo nota. "En un año me ha crecido el pecho dos tallas más de sujetador", contaba la colaboradora. En el programa comentaban el complicado problema que padece la cantante Ruth Lorenzo , y es que padece "hipertrofia mamaria", un crecimiento excesivo de las glándulas mamarias."Mi cuerpo es súper sensible a las hormonas femeninas y me crece el pecho sin parar", contaba la que fue representante de Eurovisión en 2014. Aunque Belén confesaba que no lo había escuchado en la vida, a ella también le ha pasado algo parecido. "decía cogiéndose el pecho.

Aunque ha cogido unos kilos, la colaboradora está muy contenta con su cuerpo, y es que hay que quererse una misma. Lo importante es la salud y para ello Belén Esteban acudía al desfile del Cristo de la Salud de su pueblo, Paracuellos del Jarama, para cumplir con una promesa. "El año pasado no pude ir y no pude cumplir la promesa. Las mujeres y los hombres que quieren entrar de rodillas entramos. Yo ayer tengo una promesa muy grande y no me ha fallado nunca y yo estaba ahí le pedí al Cristo de la Salud", contaba.