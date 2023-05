Belén Esteban desvela el último accidente que ha tenido y que tiene 'consecuencias' para su marido Miguel. A pesar de que este lunes 8 de mayo no fue fácil para el equipo de 'Sálvame' después de que Mediaset confirmara el final de su emisión, colaboradores y presentadores acudieron a su puesto de trabajo como un día más e hicieron el espectáculo habitual. Fue tras su paso a Mitele Plus cuando la de Paracuellos dijo que iba a compartir una cosa que la había ocurrido el fin de semana. "Como la gente sabe toda mi vida les voy a contar lo que me ha pasado" y revelaba el pequeño percance que había sufrido: una nueva caída que le recordó a la que sufrió en plató hace algo más de un año y por la que tuvo que pasar por quirófano. "A mí el médico me ha mandado andar todos los días una hora para fortalecer el hueso pues ayer me volví a caer en la calle", revelaba.

Belén Esteban cuenta los detalles de su nueva caída en 'Sálvame'

Belén Esteban explicó en 'Sálvame' cómo fue su nueva caída. "Parece que Dios me cogió la pierna mala pero ésta tengo toda la rodilla así y 'raspá' y el pecho izquierdo me escurrí pero no sé cómo. Iba hablando con mi amiga Cristina (por teléfono) y no me podía levantar. Encima iba con un vestidito, me ayudaron dos chicos de 15 o 16 años. ¿Te ha pasado algo en la pierna mala? No no me ha pasado nada pero vamos que...", decía la de Paracuellos sobre su nuevo percance.

María Patiño alaba la profesionalidad y el buen humor de Belén Esteban en 'Sálvame'

María Patiño quiso saber si tenía mucho dolor en el pecho y la de Paracuellos dejó claro que sí y bromeó sobre lo que le había dicho a su marido. "Ya le he dicho al Miguel que castigado, que este pecho no existe ahora mismo", comentó entre risas. Belén Esteban, que hace unos días explotó contra Jesulín de Ubrique, explicó que no fue al hospital pero que enseguida fue su marido que es sanitario. "Pero me he hecho daño, la rodilla me duele", aseguró. Después María Patiño desveló que, por la mañana, Belén Esteban la había llamado por teléfono llorando para contarle que le dolía mucho y que no podría ir al programa pero que, al final, había aparecido con la mejor de las sonrisas y nadie había notado nada. "Ésa es Belén Esteban", dijo. Laura Fa reveló que la de Paracuellos había entrado en maquillaje cantando y que esa alegría era de agradecer en un día que no era fácil para ellos. "Hay que ser valiente y ya está. Es lo que hay y punto y lo que nos llevamos por delante son estos 14 años y punto", afirmó.