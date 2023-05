Telecinco

Parece que la enemistad entre las hermanas Campos y Belén Rodríguez continúa con fuerza. Hace unas semanas, Terelu Campos advirtió a la que consideraba como una hermana que, aunque tuviesen sus problemas, podría visitar a María Teresa Campos cuando quisiera.decía de manera contundente la presentadora. Pues este martes 30 de mayo, Terelu volvía a lanzarle un mensaje rotundo a Belén Rodriguez.La colaboradora del programa 'Fiesta' era preguntada en la calle por su polémica ruptura con las hermanas Campos y también con Alejandra Rubio , hija de Terelu.y la presentadora estallaba en 'Sálvame' . "Conmigo lo que quieras, ahí lo dejo. Me sorprende que cuando se mete en el coche no diga ‘no, con Alejandra nada', por eso digo que conmigo lo que quiera", explicaba Terelu Campos a sus compañeros.y es que Alejandra y Belén Ro son compañeras de trabajo. "No me importa decir que le he preguntado a mi hija si ha habido algún problema y me ha dicho que ninguno".Aunque haya problemas entre Terelu, Carmen Borrego y Belén Rodríguez,"Sobre todo no porque sea mi hija, sino porque nunca te ha hecho nunca nada. Cuando Belén estaba en mi vida Alejandra no existía y luego siempre ha sido una niña para ella. No le ha hecho nada malo, yo tampoco le he hecho nada".