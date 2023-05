'El programa de Ana Rosa' se va de boda. Una de sus reporteras más queridas, la periodista Claudia Collado, se casa este fin de semana con el periodista deportivo Matías Prats, hijo del veterano presentador de Antena 3 Noticias. Hace unos días, el novio quien hablaba de los preparativos de la boda. "Estamos muy bien, yo estoy enamorado de ella, la quiero mucho. Estoy deseando casarme con ella y que llegue el día. Sobre todo, que llegue el día para que no se escape, por si se arrepiente", bromeaba el periodista.

Matías Prats confesaba que había puesto mucho empeño en el menú del enlace porque quiere que el día de su boda "se coma bien. Es verdad que hay aspectos en los que me he limpiado un poco más... ¿Las flores? No sé exactamente que tipo de flores va a haber. Pero de la ceremonia, del banquete, de los invitados.... Yo creo que mi mujer no debe tener mucha queja de mí. He arrimado el hombro todo lo que he podido", explicaba Matías.

Hasta ahora se sabía que el enlace tendría lugar en junio en Cataluña y que entre los invitados no faltarían rostros conocidos como el padre del novio y amigos de la pareja, como Lucía Villalón. Pero este 31 de mayo, Ana Rosa Quintana ha desvelado que el enlace será este fin de semana. La reportera hablaba en la sección de política sobre las próximas elecciones y cuando ha acabado su intervención, la presentadora ha anunciado: "Claudia se casa en unos días con Matías Prats, que no Prat". Ana Rosa hacía incapié en la pronunciación de la 's' que diferencia los apellidos del copresentador de su programa y el del novio, que no son familia, aunque algunos les confundan. "Os deseo toda la felicidad del mundo", ha dicho la presentadora a la reportera que, feliz, ha agradecido el cariño de su 'jefa'.

Una de las colaboradoras de la mesa política ha dicho: "Pero si no te queda nada... ¿qué haces aquí trabajando'". Y ha sido entonces cuando Ana Rosa, orgullosa de la reportera, ha dicho: "Es que si te gusta mucho la información política, si lo vives, con l oque ha pasado es normal que quieras estar aquí".