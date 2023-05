Alessandro Lequio sigue sin querer pronunciarse sobre ningún tema relacionado con su hijo, Aless. Este 31 de mayo, Ana Obregón aterrizaba en Madrid con su nieta, Ana Sandra, en brazos y horas después, el colaborador televisivo ocupaba su puesto en 'El programa de AR'. Todos querían saber la opinión de Lequio, pero este ha sido rotundo: "No voy a hablar y así me voy a mantener". Ante la insistencia de Joaquín Prat, el italiano ha sido tajante: "Es que me estás preguntado por algo de mi hijo". Lo único que ha dicho es que no sabía la fecha que Ana había elegido para regresar a España.

A la salida de Mediaset, Lequio ha confirmado que "la fecha de hoy no la tenía anotada en la agenda. Ha sido una sorpresa pero muy bienvenida". No ha querido desvelar si irá a la casa de Ana Obregón para conocer a su nieta. Pero Lequio, aunque no hable de su hijo ni de nada qué esté relacionado con él, sí lo tiene muy presente en todo momento. Y lo demuestra con sus looks. El italiano ha hecho de uno de los complementos favoritos de su hijo, su gran talismán.

Alessandro rinde homenaje a su hijo llevando la gorras informales que tanto gustaban al joven empresario. En algunas ocasiones son gorras del propio Aless y las lleva como lo hacía él, con la visera hacia atrás. Lequio ha 'heredado' algunas de las prendas de su hijo, como la camiseta azul que llevó tras la muerte del joven, y también este complemento que se ha convertido para el colaborador televisivo en un talismán de gran valor sentimental.