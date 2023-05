El invitado de esta noche en 'El Hormiguero' ha sido Frank Cuesta. Con su programa 'Frank de la Jungla' cautivó a buena parte de los espectadores y ahora se ha vuelto todo un influencer mostrando su santuario lleno de animales para darles una segunda oportunidad. Lo que tiene Frank es una buena labia y eso le gusta a la gente. Aunque a veces es algo rudo expresándose, llega al corazón de todos ya que solo quiere el bienestar del mundo animal. Su vida personal se vio afectada cuando su ex mujer Yuyee Alissa Intusmith ingresó en la cárcel pero él se convirtió en su gran apoyo y en un altavoz para luchar por ella, ya que se trató de un engaño.



Este miércoles 31 de mayo, el presentador aprovechaba la visita del televisivo para preguntarle cómo se encuentra su ex. Yuyee se encuentra bien y refugiada en lo que más quiere: sus hijos. A pesar de que ha pasado tiempo desde ese fatídico momento, Frank confesaba que su ex mujer tiene muchos traumas. "Yo me evaporé. A mí me dijeron que lo mejor era dejarla sola con los niños y eso hice". "Le han quedado un montón de miedos. Cuando llegó tuvo problemas para dormir, algo que es más o menos normal, pero también tenía un montón de miedos. Se asustaba si escuchaba un avión, si veía a un policía..."contaba.





Como agradecimiento,"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a Pablo Motos y su equipo por dar a conocer la condena injusta de cárcel que he tenido que cumplir. He sentido en todo momento vuestro apoyo y os estaré eternamente agradecida".