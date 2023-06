Alessandro Lequio ha aclarado por qué Ana Obregón no tiene que pedirle el traje de cristianar de su hijo Aless, si quiere que su nieta, Ana Sandra, lleve el mismo faldón que su padre en su bautizo. El pasado mes de abril, la periodista Marisa Martín Blázquez explicaba en 'El programa de Ana Rosa', que Ana Obregón estaría preparando el bautizo de su nieta para este verano. La actriz y presentadora había transmitido a la periodista su deseo de que la pequeña vistiese el mismo traje que su padre en un día tan especial porque era tradición y le dijo que se lo iba a pedir a Alessandro Lequio, ya que la pieza pertenece a los Borbón y está en poder de la familia del italiano.

Captura TV

En ese momento, el colaborador televisivo hizo un gesto con la cabeza dando a entender que Ana no se había puesto en contacto con él para pedirle el faldón. Ana describió el traje como "una de las reliquias mejor conservadas de la familia, confeccionado con tela de hilo de color beige, con encaje bordado a mano y guirnaldas de flores". Este 1 de junio, Alessandro Lequio, cansado de especulaciones sobre si su nieta se bautizará con esta prenda, ha explicado el motivo por el que Ana Obregón no tiene que pedirle el traje de cristianar que llevó su hijo Aless.

Telecinco

"Hay asuntos en los que algunos tendrían que hacer revisión de memoria o una visita a la hemeroteca. Si quiere el traje de cristinar de Aless no tiene nada que hablar conmigo porque Aless no se cristianó con el traje de casa, sino con el traje de la familia Obregón. No tiene nada que ver conmigo", ha aclarado el italiano. Unas palabras que ha remarcado para que no haya lugar a dudas y ha desvelado por qué Aless no se bautizó con el traje de su familia. "Mi hijo no se bautizó con el traje de mi familia porque mi madre en ese momento no estaba por la labor. De hecho, ella ni vino al bautizo. Si quiere el traje de Aless, lo tienen ellos", ha sentenciado Lequio, que minutos antes confesaba que no creía que su nieta se pareciese a su hijo. "La veo más morenita", dijo.