Isa Pantoja se casa en septiembre con Asraf Beno. Faltan solo unos meses y la hija de Isabel Pantoja tiene claro que look llevará ese día y que no pondrá. Isa está centrada en todos los preparativos, aunque hasta que el novio no termine su aventura en 'Supervivientes' no terminará de cerrarlo todo. Aprovechando que es época de bodas, la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' está muy pendiente de todos los detalles de otros enlaces de famosas para "coger ideas". "La verdad que de la boda de Tamara e Íñigo esto viendo muchas ideas", ha dicho Isa tras ver las invitaciones que la marquesa de Griñón y su prometido han enviado a sus 400 invitados.

Captura TV

La hermana de Kiko Rivera ya había desvelado que el día de su boda llevará tres vestidos, dos de ellos tiene claro cómo serán pero el tercero está en el aire porque quiere que sea de estilo árabe y reconoce que necesita el consejo de Asraf. Precisamente, el programa analizaba la boda de Hussein de Jordania con Rajwa Al Saif y los presentadores han preguntado a Isa qué le habían parecido los vestido de la novia. Mientras que el primer diseño, con el escote asimétrico y drapeado, le había gustado mucho, sobre el segundo diseño, opinaba con como sus compañeros, que "el recogido, la corona, parecía un vestido de princesa Disney".

Pero lo que más le ha llamado la atención a Isa del look de la novia no han sido sus vestidos sino el calzado que ha elegido. Rajwa, como guiño a la cultura de su país, y también pensando en las horas que tendría que estar de pie se decantó por unas tradicionales babuchas jordanas planas, acabadas en punta y destalonadas.

Getty Images

"El primer vestido me parece precioso pero lo que me ha llamado la atención es que iba con babuchas", ha apuntado Isa, dando a entender que en ningún momento se le había pasado por la cabeza elegir un zapato plano para su boda con Asraf. Uno de los colaboradores del programa ha insinuado que la novia podría haber elegido ese calzado para no superar en altura a su marido. Algo que a lo que Isa, que suele llevar zapatos de tacón on plataforma, ha contestado: "Si es por eso, entonces yo tengo que ir con tacones".