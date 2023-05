La de Tamara Falcó no es la única gran boda que viviremos este verano. Isa Pantoja también tiene fecha para su enlace con Asraf Beno. Será en septiembre cuando la hija de Isabel Pantoja de el 'Sí, quiero' a su novio, aunque no tiene día exacto. "Tengo dos fechas, muy seguidas, dos sitios... todo depende de cuando venga Asraf de Honduras", ha dicho la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'.

A diferencia de la marquesa de Griñón, que se ha quedado compuesta y sin vestido de novia, Isa lo tiene muy claro. El programa ha hecho un desfile de vestidos de novias, que han lucido cuatro de sus reporteras, y aprovechando que la colaboradora estaba en el plató le han preguntado cuál ha sido su favorito. "Me parece precioso el que lleva María Miñana, me gusta el bordado de la cadera y la espalda me parece súper bonita. Es muy elegante", ha dicho Isa, en referencia al vestido de la derecha. El vestido que aparece en segundo lugar también le ha llamado la atención. "Es muy ibicenco, como un segundo vestido, pero no me voy a casar en la playa, ya me casé una vez en la playa y no, por favor", ha dicho Isa en referencia a su boda con Alejandro Albalá.

Captura TV

La hermana de Kiko Rivera ha desvelado que en su gran día llevará tres vestidos, dos de ellos tiene claro cómo serán pero el tercero está en el aire porque quiere que sea de estilo árabe y reconoce que necesita el consejo de Asraf. Ha sido entonces cuando Patricia Pardo le ha insinuado que tenía poco tiempo para preparlo e Isa le ha revelado el consejo que le ha dado su madre: "Ella me ha dicho 'yo lo preparé sola en un mes', así que no te preocupes".

Isa Pantoja también ha confesado que su madre la ha acompañado a ver trajes de novia... pero de forma virtual. "Gracias a Dios existen las videollamadas y ella me puede ver como si estuviese conmigo. Así que me va a ayudar", ha dicho.

Captura TV

Isa Pantoja sí ha invitado a Alma Bollo a su boda

A Isa le gusta mucho el vestido que llevó su madre en su boda con Paquirri pero descarta llevar uno igual. "El vestido de mi madre me gusta mucho, pero no usar ese vestido sino otro inspirado en él. Me gusta el escote barco, sencillo, pero en me caso en septiembre y no hace tanto frío y como no soy alta, ir con manga larga y súper tapada, no me va a favorecer", ha dicho la colaboradora.

La hija de Isabel Pantoja todavía no sabe cómo será su boda y no descarta que dure tres días. Sobre si invitará a Manuel Cortés y Alma Bollo, después de todo lo que está pasando en 'Supervivientes', Isa no ha cambiado de opinión. "Yo iba a invitar a Alma, que es con la que tengo más contacto. Ella sabe que está invitada porque se lo dije. Manuel, en principio no estaba invitado, así que ahora menos", ha dicho tajante Isa tras ver la mala relación de su primo con su pareja en 'Supervivientes'.