Alejandro Sanz y Rachel Valdés rompen su relación

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Valentina Vera Redactora de crónica rosa, realeza, 'realities', moda y belleza.

. Fue hace dos semanas cuando se produjo una fuerte crisis en la pareja que hizo que la artista abandonase el domicilio que compartían en Madrid. No sabemos la razón exacta por la que la pareja ha decidido poner punto y final a su noviazgo tras tres intensos años de amor. Pero según apunta ¡Hola! podría ser un desgaste de la convivencia y una diferencia de pareceres lo que habría llevado al cantante a romper su relación con la artista cubana. Los protagonistas, de momento, no han hecho declaraciones al respecto ni han confirmado el fin de su relación de pareja.Si bien es cierto que hace unos días, fue 'Informalia' quien publicó que Rachel Valdés había abandonado el domicilio familiar en el que vivían y que se había llevado todas sus pertenencias. Este sábado 'La otra crónica' de 'El Mundo' publica en su edición impresa que la pareja lleva meses atravesando una grave crisis y es la revista ¡Hola! quien ha confirmado el fin de la relación entre el cantante madrileño y la artista cubana con fuentes cercanas a la pareja.Una ruptura que llega justo una semana después del alarmante mensaje que publica Alejandro Sanz manifestado que no se encuentra atravesando un buen momento personal."No estoy bien.Estoy trabajando para que se me pase…. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútilrezaba el mensaje del cantante, que este 3 de junio comienza en Pamplona la gira española de 'Sanz en vivo'. Una ocasión perfecta para que, si así lo quiere, se pronuncie al respecto del fin de su relación.