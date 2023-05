El preocupante mensaje de Alejandro Sanz: "Estoy triste y cansado, a veces no quiero ni estar"

Cada vez son más los famosos españoles que han roto los tabúes sobre la salud mental. Esta misma semana era Laura Escanes quien confesaba que se encontraba con una grave crisis de ansiedad que la impedía cumplir con sus compromisos profesionales. Ahora ha sido Alejandro Sanz quien ha hecho saltar la voz de alarma sobre su estado de salud mental. El cantante, que acumula más de 20 premios Grammys Latino, ha escrito un tweet en el que explica que no está en su mejor momento.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. A veces no quiero ni estar", ha comenzado explicando.



Después ha dejado claro que se encuentra trabajando en sanar y que pronto volverá a los escenarios, esta vez en España después de su exitosa gira por América. Recordemos que su próxima cita es dentro de tan solo unos días, el próximo 3 de junio arranca su gira en Pamplona.

"Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", ha escrito intentando humanizarse y dar visibilidad a que no todos los días, incluso para él, son buenos. Aunque siempre es importante acudir a un profesional para que pueda ayudarte en estos momentos, también existen 17 libros de divulgación sobre la ansiedad, la depresión y la salud mental que te pueden ayudar.

