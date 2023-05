Aunque Alejandro Sanz aparecía de lo más feliz junto a Rosario el pasado marzo recogiendo un reconocimiento como Hijo Predilecto de Cádiz, la realidad del cantante era muy distinta a lo que mostraba entonces, y es que hace sólo unos días el intérprete de 'Corazón partío' hacía honor al título de su canción revelando su preocupante estado de salud mental con un mensaje en sus redes sociales, donde afirmaba que 'está triste' y que 'a veces no quiere ni estar'. Miles de personas y seguidores le enviaron su fuerza a través de las redes, y ahora ha reaparecido con un nuevo mensaje en el que deja clara su mejoría.



Como la primera ocasión, Alejandro ha utilizado su cuenta de Twitter para hacer llegar su mensaje a sus fans contando lo que le había pasado: "He tenido un brote fuerte este fin de semana y, aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho", afirma para evitar que sigan preocupados por él y dejar claro que está en el camino correcto para salir de ese 'pozo' de oscuridad en el que siente que está inmerso. Además, confirma que la gira que tiene programada sigue viento en popa, y que con "la ayuda correcta", "comprensión" y "apoyo" la sacará adelante. "Además creo que encerrarme en casa no es buena idea", ha añadido también. ¡Ánimo, Alejandro!

Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

No quiero suspender la gira porque creo que… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 29, 2023

Era el pasado 27 de mayo cuando Alejandro dejaba a todos con mucho desasosiego en el cuerpo con un críptico mensaje, en el que se abría por primera vez, y como nunca antes, sobre su estado de salud mental. Era de madrugada cuando Alejandro empezaba ya su tuit sin medias tintas: "No estoy bien", afirmaba, para después dejar a todos con la preocupación, y el resto del mensaje no ayudaba: "Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente". Un mensaje con el que también empatizaba con aquellos que estén pasando por una situación depresiva similar: "Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", añadía.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Aunque siempre es importante acudir a un profesional para que pueda ayudarte en estos momentos, también existen 17 libros de divulgación sobre la ansiedad, la depresión y la salud mental que te pueden ayudar. Además, Alejandro no es el primer famoso ni será el último que se abre sobre su situación mental: Gloria Camila Ortega, Laura Escanes o Dani Martín han sido sólo algunos que han querido dar voz a este problema del que aún se habla demasiado poco.