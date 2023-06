Paola Olmedo, nuera de Carmen Borrego, se ha puesto de parto durante la tarde del domingo. Pero lo que debería de ser una buena noticia se ha tornado en algo complicado en la familia Campos y es que nuera y suegra no tienen una relación fluida, de hecho, según algunos colaboradores de 'Fiesta', tienen una relación inexistente en estos momentos después de varios encontronazos y malosentendidos entre ambas durante la boda y el anuncio del propio embarazo. Esto hacía que la propia Carmen rogara a su hijo por un acercamiento que parece que a día de hoy aún no se ha producido.

Por este motivo no ha sido de extrañar que, en el momento de conocer la noticia en 'Fiesta', Saúl Ortíz confirmara que la pequeña de las Campos no estaba enterada de que su nuera estaba ya ingresada en el hospital a punto de dar a luz, y conocía la noticia por la prensa y no por su hijo. Acto seguido, Aurelio Manzano se ponía en contacto con ella.

Gtres

Según explicaba Aurelio Manzano, la pequeña de las Campos decidía, por el momento, no acudir al hospital madrileño en el que Paola se encuentra ingresada: "No quiero hacer de esto un circo". Y es que, en la puerta del Hospital La Paz ya hay varios equipos de periodistas a la espera de conocer las últimas noticias del parto de Paola Olmedo.

Ante esto, en el plató de 'Fiesta' se habría un debate sobre si el hecho de no haber sido avisada por su hijo y enterarse por las noticias podría ser motivo de una nueva disputa familiar, aunque a juzgar por el tono del mensaje enviado a Aurelio esta no sería la intención de Carmen Borrego. "A mi me molestaría que no me dejaran entrar en el hospital, no que no me avisaran", confesaban Belén Rodríguez y Raquel Bollo. Una situación que no se dará puesto que Borrego no tiene intención de acudir para evitar precisamente esta circunstancia.