En los últimos días Belén Rodríguez ha sido uno de los focos de debate alrededor de la boda del hijo de Carmen Borrego, José María. Y es que pocos días antes de su celebración conocimos que la colaboradora de 'Sálvame' se iba a ausentar del evento, algo que llamó mucho la atención debido a la gran amistad que une a Belén con Carmen. Una ausencia que, se llegó a especular, estaba relacionada con la no asistencia de Rocío Carrasco. Ante todos estos detalles, la colaboradora quiso zanjar el asunto destacando que está recién operada del pecho y que no podría aguantar toda la ceremonia y la fiesta.

Pero las explicaciones no sirvieron para acallar el debate que había surgido en torno a su ausencia: "Se operó hace dos semanas y ha ido a trabajar. Yo creo que está relacionado con la ausencia de Rocío", sostenía Paloma García-Pelayo en 'Viva la vida' donde comentaron la boda de su compañero, José María. Así, la colaboradora ha querido explicar de nuevo qué es lo que había pasado.

Telecinco

"Yo hablé con Carmen antes de la operación del pecho, que es la que más me importaba, para explicarle por qué no iba a la boda de su hijo", la explicaba a Jorge Javier Vázquez en el 'Deluxe' detallando que se ha sometido a tres operaciones estéticas. "No sé si sois conscientes de los siete meses que llevo sin poder coger peso, caminar... estoy loca por irme a la playa", añadía. "En estos siete meses no he hecho nada, he ido al teatro a verte con muletas, acompañada, sentada...".

"Físicamente muy perjudicada, no he podido hacer deporte todavía, no me encuentro bien, no he podido ponerme un tacón que estoy loca por ponérmelo y al no poder ponerte tacones tampoco puedes vestirte como te gustaría", explicaba la colaboradora quien iba dando detalles de que, aunque se puede sentar, no puede estar muchas horas en esa postura ni de pie.

"Y encima ahora me he vuelto a operar y no estaba con ánimo ni con ganas. Estoy hecha un cuadro", aseguraba. Una situación física que se sumaba a otra circunstancia que no ha querido contar: "es también muy doloroso pero no tiene que ver con ninguna operación". Así, Belén espera que con estas explicaciones se haya dado por satisfecha toda la gente que estaba especulando con su relación con Carmen Borrego.

