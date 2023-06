add instagram

Alejada completamente de la televisión, Marta Riesco está totalmente involucrada como influencer.y suele contar cómo transcurren sus días, desde las colaboraciones que acepta por parte de marcas, de sus movimientos profesionales, hasta de su vida personal. Hace poco compartía por su cuenta de Instagram un posible arrepentimiento de su ex, Antonio David Flores Ahora Marta está centrada en recuperar su forma física siguiendo una dieta y mostrando así, sus dotes culinarias. Aunque la cocina no es su fuerte, la joven lo está intentando y no sería el único propósito a cumplir. La periodista ahora tiene una vida mucho menos ajetreada, por lo que ha decidido tener un compañeros de piso: su perro Tomás. Al trabajar antes como reportera, eran muchos los viajes que tenía que realizar pero ahora está mucho más tiempo en casa y le echa de menos.y el cambio de casa le estaría costando mucho.El animal echa de menos su hogar y parece que por la noche se acerca a la puerta llorando, por lo que la periodista no puede pegar ojo, tal y como ha contado en sus stories de Instagram. Imaginamos que poco a poco Tomás se hará a su casa nueva, aunque solo por unos días porque Marta Riesco considera que el perro está ya hecho a casa de sus padres.